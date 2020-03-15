المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لـ بنت الجيران

نشر افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك مقطع مصور يظهر خلاله عدة عائلات يرددون مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش و عمر كمال أثناء الحجر المنزلى من فيروس كورونا المستجد.

وعلق أدرعى قائلا: #بنت_الجيران، غنيّة #حسن_شاكوش و #عمر_كمال، الّي سمّعناكن ايّاها قبل أكم يوم، بتصدح في سما #لبنان في ظل #الكورونا. الله يبسطكن، بس طبعًا مهم كثير تحافظوا على صحّتكن وما تستهتروا بالأوضاع.

بتمنّى الصحة والعافية للجميع.

لا يفوت أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فرصة من دون إبداء رأيه حول ما يدور في الوطن العربي من قضايا مثيرة للجدل، وآخرها التحدث عن أغنية "بنت الجيران" لثنائي مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بنت الجيران الأغنية التي اجتاحت المنطقة العربية لحسن شاكوش وعمر كمال ايه رأيكم بيها سمعتوها في استاد القاهرة".

وأعاد عمر كمال نشر بوست أفيخاي أدرعي وعلق "مش عاوزينك تسمعنا".

ولقى تعليق عمر كمال إعجاب متابعيه الذين أعربوا عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شئون المصريين والعرب حتى وإن كان الأمر متعلقًا بالفن وليس السياسة.

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