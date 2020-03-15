بلقيس فتحي تغني "بنت الجيران" في حفل زفاف

نجاح أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال لم تقف على غناء النجوم لهم في أوقات فراغهم، بل أصبحت أغنية ضمن فقراتهم الغنائية. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للمطربة اليمنية بلقيس فتحي وهي تغني "بنت الجيران" في أحد حفلات الزفاف التي أحيتها مؤخرا. قد يهمك أيضا: الفنانة بلقيس تبدو حزينة وتثير قلق محبيها بلقيس تنشر الصورة الواضحة الأولى لوجه ابنها

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