"والدي العزيز" قصة حب من الماضي على mbc1

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""الخليج 365"" من بيروت: يعيد مسلسل الدراما الاجتماعية "والدي العزيز" قصصاً وحكايات من الماضي، وتغيّر ملامح المستقبل في دراما إجتماعية للكاتب حسين المهدي والمخرج علي العلي على MBC1. وتدور الأحداث حول قصة حب فاشلة أدت إلى انفصال رجل وامرأة، ليلتقيا مجدداً بعد سنوات، فتتأجّج قصة حبهما وتعيد معها الكثير من القضايا والمُلابسات التي ما زالت عالقة، وترسم ملامح جديدة للعلاقات بين شخصيات العمل مؤثّرةً في حاضرهم ومستقبلهم.
يجمع العمل كل من ابراهيم الحربي، محمد العجيمي، مرام، عبد المحسن القفاص، روان مهدي، عبد الله الطليحي، غدير السبتي، روان العلي، يوسف الحشاش، أسامة المزيعل، حسن ابراهيم وآخرين.
بُذكر أن المسلسل يُعرَض على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.
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