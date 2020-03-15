كندة علوش: "واجبنا اليوم أكتر من أى وقت نوعى ونساعد بعض ضد فيروس كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة كندة علوش متابعيها وجمهورها، بضرورة أن يقدم كل شخص المساعدة إلى الآخر، حتى لو كانت المساندة نفسية، كذلك ناشدت كندة المتابعين، بعدم ترويج الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.

وقالت كندة عبر حسابها على "تويتر"، "واجبنا اليوم أكتر من أى وقت نوعى بعض نساعد بعض نقف مع بعض حتى ولو من خلال الدعم النفسى والمعنوي.. ضرورى نتعامل مع الموضوع بنضج مانروج الإشاعات .. ونحاول نحصل على المعلومة من مصادر الموثوقة ونوصلها للناس إلى ماعندن منفذ"

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كندة علوش

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.