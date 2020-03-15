شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لمتابعيه: أخدنا أجازات علشان نحافظ على بعض مش فسح وخروجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم تامر حسنى مجموعة من النصائح لجمهوره ومتابعيه، كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، وتجنبا للإصابات، حيث طالب حسنى بعدم استغلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في الخروجات والفسح في الأماكن العامة.

وقال تامر عبر فيس بوك: "أخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم إزاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار وأجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي فى الأماكن العامة ومخرجين ولادهم، رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتى ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتى، والمقتدر يا ريت يأمن غير المقتدر الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم".



تامر حسنى على فيس بوك

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وتابع: "اللى مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد، وحرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا.. والرحمة مطلوبة من كل الناس اللى مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعاة ظروفهم.. بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت وتكونوا واخدين كامل الحذر فى الوقاية من الاحتكاك بكل شيء، ورجاء متنسوش غير القادرين.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.