شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم عسل أسود.. أحمد حلمى لجمهوره: لو اضطريت تبوس اجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان النجم أحمد حلمى بمشهد من له في فيلم "عسل أسود"، والذى يلتقى فيه إدوارد لأول مرة، لتوعية المتابعين له وجمهوره، بعد المصافحة بالأيدى، أو القبلات عند اللقاء.

فيلم "عسل أسود" واحد من أهم أفلام أحمد حلمى، حيث ركز على حياة المواطن المصرى ويومياته فى إطار كوميدى، ومن أهم هذه المظاهرة طريقة المصافحة وتبادل القبلات.

ونشر حلمى عبر حسابه مشهد التقائه إدوارد لأول مرة وتعارفه عليه حينما كان يعتقد إدوارد، الذى جسد شخصية "سعيد"، أن "مصري" لص، ولكنه يكتشف أنه صديقه القديم، فيقوم بتقبيله عدة قبلات، الأمر الذى يثير استياء "مصري".

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وعلق حلمى على الفيديو قائلا: "يا جماعة بلاش خروج.. ولو اضطريت تخرج يبقى بلاش تسلم.. وإن اضطريت تسلم يبقي بلاش تبوس.. وإن اضطريت تبوس اجرى".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نصح المواطنين بتجنب المصافحة والتقبيل لمنع انتشار كورونا، مضيفا: "المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض والدين"، كما نصح المواطنين بمنع العزاء فى دور المناسبات، وعليكم العزاء أمام قبر المتوفى، وعن بعد، تجنبا لانتشار الفيروس.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يجب التخلي عن جميع التجمعات غير الضرورية.. وكل رجال الوزارة مجندون بقضية النظافة فى المساجد، وربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء".

وتابع: "من الأولى الأخذ بكلام الفقهاء بعدم المعانقة والتخفف من المصافحة والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء وطهروا بيوتكم وأماكن العمل فهي نصف الإيمان".