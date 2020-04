شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهما معا بشكل متكرر.. ماذا قالت ريتا أورا عن علاقتها بجوى إسكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من الشائعات التي وقعت النجمة العالمية ريتا أورا ضحيتها خلال الفترة الماضية ، كشفت أورا البالغة من العمر ( 29 عام ) أنها "مهووسة" برجل الأعمال البريطاني جوي إسكس، لكنها نفت تماما أنها تواعده و تعيش معه قصة حب ، وجاء نفي أورا بعد أن تم تصويرها مع جوي في عدد من الحفلات التي حضرها الثنائي خلال الأسبوع الماضي.

فبمجرد أن سٌئلت ريتا أورا عن جوي ، قالت: " لماذا لا يمكن أن يكون الناس أصدقاء؟ بصراحة ، إنه أمر مزعج ".

من جهة اخري أطلقت مؤخرا ريتا أورا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " How To Be Lonely " والتي كتبها لويس كابالدي وهي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 ، و حسب موقع " THE SUN " أن هذه الأغنية لخصت حياتها العاطفية ، ووصفت ذلك الجزء من حياتها بأنه " معقد دائما ".

كلمات احدي مقاطع أغنية " How To Be Lonely" :

[Verse 1]

He told me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to)

Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus]

Been lookin' for a non-material love

Soon as I find it (Break it up)

Like I ain't made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Ain't nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely