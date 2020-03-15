في ذكرى الأربعين.. إلهام شاهين لمصراوي: "نادية لطفي مواقفها مشرفة وكانت قدوتي في الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت النجمة إلهام شاهين، أربعين النجمة الراحلة نادية لطفي، وقالت: "أنا لا أنساها فهي فنانة عظيمة، وإنسانة لن تتكرر".

وأوضحت "إلهام" في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك أمورا إنسانية ومواقف وطنية كثيرة، كانت تقف فيها "نادية" إلى جانب الفن والفنانين ومشاكل مصر، فهي شخصية صاحبة موقف ومبدأ.

وتابعت: "كل حاجة في شخصية نادية لطفي لا تُنسى، موقفها من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب قضايا مصر والأمة العربية، هذا إلى جانب أنها قيمة كبيرة في عالم الفن".

Advertisements

واستكملت: "نادية لطفي من أكثر الفنانات اللاتي قدمن نوعيات مختلفة من الفن، لم تقف عند نمط معين أو أدوار بعينها، بل كانت تمتلك طموحا فنيا جامحا وعظيما، ومن خلاله جسدت كل الشخصيات الفنية، فنجدها تجسد الشيء ونقيضه، وفي كل مرة تفاجئ الجمهور".

وأضافت: "هي عرفت تختار أدوراها كلها بدقة، واشتغلت مع كبار الكتاب والمخرجين في مواضيع وقضايا مهمة، زي بين القصرين، والسمان والخريف، والنظارة السوداء، والناصر صلاح الدين، وغيرها".

واختتمت حديثها قائلة: "هي علامة في تاريخ السينما العربية، وأعتبرها قدوة لي في الحياة وحتى في اختياري لأدواري، ومواقفها الإنسانية والوطنية واضحة جدا ومشرفة، أدعوا الله لها بالرحمة".

ورحلت النجمة الكبيرة نادية لطفي عن عالمنا يوم 4 فبراير، بعد صراع مع المرض، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية.