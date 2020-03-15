"بوجه محروق".. محمد لطفي يكشف عن شخصيته في"النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي، بوجه محروق وملامح مخيفة، في أول صورة لشخصيته في مسلسل "النهاية" الذي يشارك في بطولته مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر لطفي، صورًا من الشخصية التي يقدمها بالعمل، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله، رمضان٢٠٢٠ مسلسل النهاية مع صديقي المخرج ياسر سامي والنجم يوسف الشريف وصديقي النجم عمرو عبد الجليل".

مسلسل "النهاية"، تدورأحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة "يوسف" لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويتم خطفه في أحداث المسلسل.