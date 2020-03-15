- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر الفنان محمد لطفي، بوجه محروق وملامح مخيفة، في أول صورة لشخصيته في مسلسل "النهاية" الذي يشارك في بطولته مع الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
ونشر لطفي، صورًا من الشخصية التي يقدمها بالعمل، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله، رمضان٢٠٢٠ مسلسل النهاية مع صديقي المخرج ياسر سامي والنجم يوسف الشريف وصديقي النجم عمرو عبد الجليل".
مسلسل "النهاية"، تدورأحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة "يوسف" لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويتم خطفه في أحداث المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر "بوجه محروق".. محمد لطفي يكشف عن شخصيته في"النهاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.