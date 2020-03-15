فيديو| بعد تعليق الدراسة.. إيمي سالم تنصح جمهورها بتحدي الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها، تنصح خلاله جمهورها بالقيام بتحدي الرقص للقضاء على ملل الجلوس في المنزل.

وكتبت إيمي: "دي حاجة كده خفيفة ممكن نعملها وإحنا محبوسين في بيوتنا، نبص على الجزء الإيجابي في الحبس وهو إن في حاجات كتير مسلية ممكن نعملها زي الdance challenge ده".

وأضافت إيمي: "جربها بنفسك وصور واعملولي تاج وتعالوا نرفه عن نفسنا، خليكم في أمان وحاولوا متخرجوش في أماكن فيها تجمعات كتير، وخليكوا متفائلين".

يُذكر أن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءا من الأحد 15 مارس.