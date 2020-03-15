الفيشاوي يعلن عن العرض الأول لـ"الشيخ جاكسون" على الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن العرض الأول لفيلمه "الشيخ جاكسون" على شاشة قناة "روتانا سينما".
وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "الشيخ چاكسون .. عرض أول على شاشة روتانا سينما".
وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء المُقبل، في العاشرة مساءً.
"الشيخ جاكسون" تدور قصته حول شاب يعشق موسيقى مايكل جاكسون، وتحارب أسرته موهبته الموسيقية فيتحول إلى متشدد وتتغير مجريات حياته.
الفيلم بطولة: أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، بسمة، درة، منى عبد الوهاب، ومن إخراج عمرو سلامة.
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