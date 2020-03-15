الفيشاوي يعلن عن العرض الأول لـ"الشيخ جاكسون" على الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن العرض الأول لفيلمه "الشيخ جاكسون" على شاشة قناة "روتانا سينما".

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "الشيخ چاكسون .. عرض أول على شاشة روتانا سينما".

وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء المُقبل، في العاشرة مساءً.

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"الشيخ جاكسون" تدور قصته حول شاب يعشق موسيقى مايكل جاكسون، وتحارب أسرته موهبته الموسيقية فيتحول إلى متشدد وتتغير مجريات حياته.

الفيلم بطولة: أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، بسمة، درة، منى عبد الوهاب، ومن إخراج عمرو سلامة.