"فترة السجن كانت درامية ولم أخشَ مواجهة الهضبة".. أبرز تصريحات رامي صبري في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الفنان رامي صبري اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ42، ويُعد واحدًا من أهم المطربين المتواجدين على الساحة حاليًا، إذ نالت ألبوماته الغنائية إعجاب الجمهور، وهو ما تثبته نسب مشاهدات أغانيه وحفلاته.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز محطات وتصريحات رامي صبري:

- ولد في القاهرة، 15 مارس عام 1978، أي أن عمره الآن 42 عامًا.

- تخرج في أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، ومتزوج ولديه ابنان توأم هما "عمر وعلي".

- بدأ حياته الفنية بتلحين الأغاني لعدد من المطربين أبرزهم عامر منيب وفضل شاكر، ثم التقى المخرج طارق العريان، الذي أنتج له أول ألبوماته الغنائية عام 2007، "حبيبي الأولاني" والذي ضم 10 أغانٍ.

- وفي 2008 طرح ثاني ألبوماته الغنائية "غمضت عيني"، وتوالت ألبوماته مثل: "وأنا معاه" عام 2013 من إنتاج محسن جابر، و"أجمل ليالي عمري"، "الراجل"، حتى آخر ألبوماته "فارق معاك".

- شارك في ديو غنائي بعنوان "مش فاكر ليك" مع الفنانة أصالة وحقق نجاحًا ساحقًا.

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- حققت أغنتيه "حياتي مش تمام"، نجاحًا ملحوظًا، وتخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهد منذ طرحها في عيد الحب.

- في مايو 2018، إلقى القبض عليه بتهمة التهرب من آداء الخدمة العسكرية، وقضى 4 أشهر في السجن.

- وصف صبري هذه الفترة بالدرامية، مؤكدًا إنه تعلم منها الكثير، فضلًا عن كشفها عددًا من العلاقات المزيفة بحياته فقال: "كانت فترة درامية بس عدت الحمد لله بس اتعلمت فيها إن الحياة مش كل حاجة فيها حلوة، وإن مش كل الصحاب كويسيين"، ولحنت أغنية الناس بتبان في الشدة، لإني لاقيتها الأقرب للموقف؛ لأن هناك أشخاصًا كانوا قريبين مني وفجأة ملقيتهمش واختفوا تمامًا، والحقيقة هم مش كتير، وده اللي خلاني أعمل الأغنية، وفي آخر وقتي هناك كنت باخد كلام وألحن إنما الأغنية دي هي أكتر أغنية علقت معايا".

قال صبري إنّ هذا العام سيشهد انتهاء عصر الألبوم بالنسبة له وبداية عصر الأغاني "السينجل" وقال في تصريحات ببرنامج "التاسعة" مع ناردين فرج "لن أصدر أيّ ألبومات قادمة وسأكتفي بطرح أغنية سينجل كل شهر أو شهرين، حيث إنّ الألبوم بالنسبة لي أصعب ويبعدني أكثر وأكثر عن الجمهور، بالإضافة لأنّه يحتاج إلى تجهيزات تتطلب سنة ونصف السنة من التفرغ لإصدار ألبوم يتكون من 12 أغنية، أبذل فيها جهداً كبيراً ويكون المردود الفني لسماعها ضعيفاً، وربما لا يسمعها الكثير من الناس. أما الأغاني المنفردة فتكون سهلة الإصدار، وأكون موجوداً بها كل شهر أو شهرين على الساحة الغنائية".

- وعن طرح أغنيته "حياتي مش تمام" في نفس توقيت طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، "أنا تخطيت مرحلة الخوف، ووصلت لمرحلة الثقة - الحمد لله -، وأن من يخاف هو المطرب الجديد على الساحة وليس عنده أي جمهور أو محبين له على السوشيال ميديا أو فانز، أو لا يعرف حتى خريطة حياته. أما الآن فالحمد لله لي جمهور كبير وعملت اسمًا لي، في مصر والوطن العربي وهو جمهور كبير، ولذلك أحترم هذا الجمهور وأقدره، ولأجله أنتقي كلمات الأغنية، ومن أجل ذلك لا أقلق من أي مطرب آخر أو فنان زميل، ومع كل احترامي لكل الفنانين الذين عملت معهم".

- يعرف أن رامي من المقربين إلى أصالة وطليقها المخرج طارق العريان، وعن رأيه فيما حدث بينهما قال: "الحب بين طارق وأصالة هو الحب الحقيقي، وكنت أقول على علاقتها (الله جميلة)، وإن شاء الله علاقتهما ترجع أفضل من الأول ولن يستطيعا الانفصال عن بعضهما طويلاً وسيرجعان إلى بعضهما عما قريب؛ لأن أصالة تحب طارق العريان جداً، وهو يحبها أكثر، ولن يفترقا أكثر من ذلك وسيرجعان إلى بعضهما قريباً"