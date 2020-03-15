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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، تعد الأولى لها بعد إعلان ارتباطها رسميًا برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.
وعلقت ياسمين على الصورة، بقلب، ليرد أبو هشيمة على ياسمين بقلبين، وسط إعجاب متابعيهما بقصة حبهما.
وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم الجمعة الماضي، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا، وجاء هذا الإعلان الرسمي، بعد الكثير من الشائعات والتكهنات التي أثيرت حولهما خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور بعد الارتباط.. قلوب متبادلة بين ياسمين صبري وأبو هشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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