"الجونة السينمائي" يفتح باب التقديم لمنطلق الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم في منطلق الجونة السينمائي، للدورة الرابعة من عُمر المهرجان، والتي ستقام في الفترة من 24 سبتمبر، حتى 2 أكتوبر.

وسيتم تقديم طلبات المشاركة في المنطلق ابتداءً من اليوم 15 مارس، حتى 15 يونيو، وهى الطلبات الخاصة بالأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير، بينما سيتم استمرار قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة ما بعد الإنتاج، حتى 10 يوليو، على أن تعلن النتائج في 1 أغسطس 2020، وسيتاح نموذج التقديم والشروط اللازمة على موقع المهرجان.

صرح مدير المهرجان، انتشال التميمي، قائلًا: "منذ دورته الأولى تعامل مهرجان الجونة السينمائي مع فعاليات منصة

الجونة السينمائية، ليس باعتبارها برنامجًا متميزًا في فعالياته فحسب، بل ركنًا رئيسيًا من نشاطه واستراتيجيته في تدعيم

الصناعة المحلية والاقليمية، ومنبعًا لإطلاق مبادرات السينمائيين العرب، ولذلك أصبحت إحدى أهم المنصات التي تجذب

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اهتمام الخبراء السينمائيين العرب والأجانب لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية"

خلال الدورة الثالثة للمهرجان، اختار منطلق الجونة السينمائي 12 مشرو ًعا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما

بعد الإنتاج من أصل 133 طلب تقدم للمنطلق، ومنح المنطلق جوائز للأفلام والمشاريع الفائزة تُقدر قيمتها بـ240 ألف

دولار أمريكي. تم تمويل هذه الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي وشركائه ورعاته.