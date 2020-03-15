رامي جمال: "من كتر المشاكل.. قررت أتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان رامي جمال، سر التفائل الذي لا يفارقه طوال الوقت، في تدوينة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب "رامي": "أنا من كتر المشاكل، قررت أتفائل وأحسن الظن بالله، وعلشان كدة بقيت باخد الأمور بضحك".

وردت المخرجة بتول عرفة: "دي أحلى حاجة عملتها، مفيش حاجة مستاهلة زعل، يا رب دايماً حياتك كلها ضحك وفرحة، ودايماً مع تميمة حظك القمر في سعادة".

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وكتب "رامي" في تدوينة سابقة: "أكتر ٣ حاجات عليهم ضغط دلوقتي الصيدليات والسوبر ماركت وأنا وإيفيهات سقف"، وعلقت بتول عرفة: "أنا شايفة إن من مميزات سقف، إنها طلعت الكوميديان اللي جواك، لأن بجد كل البوستات بتاعتك بقيت لذيذة جداً و بتضحكني".

يذكر أن رامي جمال طرح خلال الفترة الماضية، أغنية "سقف" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وهي من ضمن أغنيات ألبوم "أنا لوحدي" الذي طرح يوم 14 فبراير الماضي.‏