"حرجة".. نهال عنبر تكشف لمصراوي تفاصيل حالة شقيقتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نهال عنبر، إن شقيقتها "بهرة" نُقلت إلى المستشفى، الخميس الماضي، بعد إصابتها بغيبوبة.

وأضافت "نهال" في تصريح خاص لمصراوي، أنها كانت في طريق العودة من سوريا، حينما أخبروها أن شقيقتها سقطت مغشيا عليها داخل منزلها.

وتابعت: "كلمت حسام ابني وفي ثواني طلب الإسعاف، ربنا يخليه هو تصرف كأني موجودة بالضبط، وفضل جنبها لحد ما وصلت".

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وكشفت أن شقيقتها استعادت الوعي بعدها، ولكن الحالة حرجة حتى الآن، وهى تعاني من ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، بحسب تشخيص الأطباء.

واستكملت: "حتى الآن لم يقرر الأطباء موعد خروجها لحين استقرار الحالة، خاصة أنها شعرت ببعض الآلام اليوم"، وطالبت الجمهور بالدعاء لشقيقتها.

يذكر أن نهال عنبر نشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، منذ قليل، صورة لشقيقتها، كتبت عليها: "ادعوا لبهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة".