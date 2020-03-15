تراند اليوم : أحمد حلمي يثير موجة من السخرية: لو اضطريت تبوس أجري

انتقد الفنان المصري أحمد حلمي طريق الترحيب والسلام الشائعة بين المصريين بالتقبيل مع السلام في معظم الأوقات بعد انتشار فيروس كورونا بهذه الطريقة.

ونشر أحمد حلمي فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من فيلم عسل اسود وعلق عليه قائلا " ياجماعه بلاش خروج ولو اضطريت تخرج يبقي بلاش تسلم .. وان اضطريت تلسم يبقي بلاش تبوس .. وان اضطريت تبوس اجري".

ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي ممثل والله" و " سابق عصرك يا حلمي" و "احلي حلمي"و "عندك حق يانجم" و " صح كده ".