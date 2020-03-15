إخضاع الملكة إليزابيث للحجر الصحي داخل قصر ويندسون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 10:42 مساءً - تخضع الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth للحجر الصحي في قصر ويندسون البعيد عن العاصمة بريطانية.



وأكد الأطباء أن الملكة بخير ولم تصب بكورونا حتى الآن فهي بصحة جيدة ، ولكن جاءت تلك الخطوة للوقاية من الإصابة بكورونا بسبب الزيارات المستمرة في الفترة الأخيرة بقصر باكنجهام. وفق صحيفة ميرور .

وأشار المتحدث باسم المملكة إلى أن الملكة ذهبت إلى قصر ويندسون في عطلة قد تمتد بعض الوقت للوقاية من الإصابة بالفيروس المميت .

تابعي المزيد: إيفانكا ترامب تعزل نفسها في المنزل بسبب كورونا



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا من 342 إلى أكثر من 1000 حالة إيجابية حاملة للفيروس، وهو ما جعل الفريق الطبي الخاص بالملكة يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية الملكة من الفيروس .

وكانت الملكة إليزابيث أجلت، كإجراء "احترازي"، لقاءاتها المقررة، الأسبوع المقبل، في قصر بكنجهام، كما أجل ابنها تشارلز أيضا جولة كانت مقررة، الأسبوع المقبل، إلى كل من البوسنة وقبرص والأردن.