صور .. إنجى شرف وزين يتألقان فى أحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد الأم

تألقت الفنانة إنجى شرف برفقة نجلها زين، في أحدث جلسة تصوير، وذلك بمناسبة عيد الأم، والذي يصادف أيضًا عيد ميلاده في الشهر ذاته. وقررت إنجى الإحتفال بعيد الأم وعيد ميلاد زين بفكرة جديدة عبارة عن جلسة تصوير تجمعهما سويًا. Advertisements وشارك فى جلسة التصوير المخرج الفني شريف فؤاد، و المصور أحمد عمار، وخبيرة التجميل ميرا باسم، و مصفف الشعر ريكو عز الدين. و المصور أحمد عمار، وخبيرة التجميل ميرا باسم، و مصفف الشعر ريكو عز الدين. ومن جانبها أعربت إنجى شرف عن سعادتها بمشاركة نجلها زين فى أول جلسة تصوير لها سويًا.

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