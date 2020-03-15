هانى شنودة: «الملكية الفكرية» تسلب حقوق المالك الحقيقى للأعمال الفنية

لن ننهض فنيًا إلا بتعديل القوانين

«شاكوش» أصبح مشهورًا بسبب «السوشيال ميديا» والملايين.. والمواهب الحقيقية لا تجد من يرعاها

اختار أن يكون ابنًا عاقًا لاشكال الموسيقى من قبله، وبنى ما يشبه مشروعًا انفصاليًا، ليكون غير ما هو سائد ،ساعده فى ذلك إجادته للانجليزية وحرصه على القراءة المستمرة فى علوم شتى، الأمر الذى جعله دائمًا منصهرًا فى كتلة الفن الحرجة، وساقه ذلك للحصول على جوائز عالمية فى زمن عز فيه حصول الموهوبين الحقيقيين وأصحاب الفرز الأول على جوائز فى العالم العربى، نتطرق فى هذا الحوار لما هو خاص بالموسيقار «هانى شنودة» من حصوله على جائزة «جولدن جلوب».

سألته:

< هل وصلتك تهنئة من نقابة الموسيقيين أو زارة الثقافة بعد حصولك على جائزة «جولدن جلوب» العالمية؟

<< ليس بعد، وكان الله فى عون النقابة لأن لها هدفًا فى رأيى يتمثل فى الحفاظ على المهنة من الدخلاء، والثانى الارتقاء بمستوى الأعضاء علميًا وثقافيًا وصحيًا. وهذه الأدوار تكلف الكثير من الوقت والجهد والمال.

< ماذا عن حفلك الماضى على مسرح الجامعة الأمريكية؟

<< قدمنا فى هذا الحفل الموسيقات المشهورة بالأفلام مثل «المشبوه» و«لا عزاء للسيدات» و«شمس الزناتى» وقدمت مجموعة من الأغنيات التى لحنتها لنجاة أو منير أو عمرو دياب بمصاحبة الأوركسترا الوترى الذى يضم «الكمنجات» و«الفيولات» و«التشلوهات».

وقاد الفرقة د. محمود بيومى عميد الكونسرفتوار السابق، وهذا الحفل أقيم لتقديم موسيقى هانى شنودة وأغانيه، والحفل لأول مرة ـ إن لم أكن مخطئًا ـ جمع بين الآلات الاليكترونية والحية، وهذا معمول به فى كافة أنحاء العالم المتقدم، فالحفل السابق الذى أقامه الفنان العالمى «سيشاركوايزمان» كان يعزف على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الوترى

Advertisements

بمصاحبة الأجهزة الاليكترونية، وهذا من أصعب ما يمكن فى أن تكون هناك مزاوجة بين الآلات فى عزفها فى توقيت واحد، أيضًا فى هذا الحفل قدمت ثلاث مواهب غنائية هم المطرب أحمد سيد الذى غنى أغانى لمحمد منير وعمرو دياب والمطربة «وجدان» التى غنت أغانى لنجاة، وفريدة، الصوت الشاب التى تدرس الغناء فى الجامعة الأمريكية، وذلك إيمانًا منى بضرورة التواصل بين الخبرة والشباب.

< هل بإمكاننا حقًا تنفيذ ذلك؟

<< لا تقل لى هذه أحلام عظيمة ولن تتحقق، عندما بدأنا منذ أكثر من 40 عامًا كان الناس يقولون لى إن فكرة فرقة «المصريين» لن تنجح، لأن المصريين يحبون المطرب الواحد، فالأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، ولو كان «اديسون» مخترع الكهرباء خاليًا من الطموح، لكنّا فى ظلام دامس إلى اليوم.

< لماذا اهتممت من أول مشوارك بأغانى النوبة؟

<< حرصت على تقديم أغنيات للنوبة لتكون مؤكدة على الوحدة الجغرافية والتاريخية بين كل أنحاء مصر، فالأغنية أمن قومى.

< ما هو سبب تردى الأغنية لدينا؟

<< أسباب متعددة منها غياب المنتج، فالمنتج فى الدول المتقدمة فنان يدرس الانتاج، وهو مختلف عن الممول الذى يساهم فى تكلفة الانتاج، وأحيانًا يدخل الفنانون أنفسهم فى عملية الانتاج، ويحصلون فى عملهم الفنى على نسبة من الأرباح، ومن أسباب التردى كذلك وضع اشكالية تمنع المبدعين من الحصول على حقوقهم، فعندما نتنازل عن «الملكية الفكرية» عن عمل

غنائى أو موسيقى ما فتنقل بذلك حقوق الملكية كاملة للمنتج من «رنات» أو استعمال فى أى مجال، وهذا يسلب الحق من المالك الحقيقى للعمل، وهو المؤلف والملحن، قصيدة لا تكذبى على سبيل المثال غنتها نجاة وعبدالحليم حافظ ومن بعدهما الموسيقار محمد عبدالوهاب، لأن القانون حينذاك لم يمنع ذلك، أما الآن فالمنتج يشتريها وليس من حق الملحن إعادة توزيعها وأن يعطيها لمطرب آخر، وهذه عقبات أرى فيها عبودية للفن والفنان، كما أننى لا استطيع بيع أبنائى أيضًا ينطبق هذا على الفن، فهذا أمر مفروض علينا أرى فيه عبودية مسلطة، فأنا لا استطيع أن اشترى ما ستخرجه شبكة الصياد من أسماك قبل أن يخرجها، فإذا ما اشترى أحد هذا السمك قبل أن تصطاده الشباك يعد باطلاً فما بالك بالأغانى والموسيقى وأظن أنه إذا لم يتغير هذا القانون لصالح الفن والفنان سيكون ذلك مانعًا للابداع فى المستقبل.

< لكن هناك أسبابًا أخرى تجعلنا نشعر بتشائم تجاه مستقبل الغناء مادام هذا هو الحاضر؟

<< من حسن الحظ أنى اخترت للتحكيم فى لجنة من لجان تحكيم الأصوات، فمنذ أيام قليلة كنت فى لجنة التحكيم المنعقدة بجامعة الفيوم والتى استضافت تقريبًا كل جامعات مصر، واستمعنا إلى موسيقيين يعزفون، وإلى بنات يغنين ضمن أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم، واستمعنا إلى مواهب وأصوات تستحق المساندة والرعاية لأنهن فعلاً موهوبات.

>هذه الأصوات بإمكانها أن تفعل شيئًا بمجهود فردى؟

<< هؤلاء الشباب يجتمع بعضهم مع بعض ليقدموا أغنية وفى النهاية لا تنجح، لأنهم لا يستطيعون الترويج لها على «النت» كما فعل شاكوش ومن قبله ومن بعده يدفعون ما يقرب من مليون جنيه أو يزيد كى تروج أغنياتهم على ما هى فيه، بينما هؤلاء الشباب لا يستطيعون ذلك.

< هل هذا ينطبق على البرامج الشهيرة مثل «ذا فويس» وغيره؟

<< هذه برامج جيدة جدًا وتكتشف أصواتًا ومواهب، لكن لجنة التحكيم تضم مطربين ومطربات ولا تضم منتجًا، الذى نحتاج إلى رأيه فى اختيار من ينجح كى يقدم له أغنيات ويوقع معه العقود، فحل مشاكل الأغنية ليس مستحيلاً.