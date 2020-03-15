شاهد .. إليسا تواجه كورونا بالأغاني

وجهت النجمة إليسا بعض النصائح لتوخي الحذر من الإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إليسا فيديو لكوبليه من أغنية كرهني، لكي تحث من خلاله جمهورها ومتابعيها بعدم التقارب والسلام باليد، لتوخي الحذر من فيروس كورونا، كما ظهرت

إليسا من خلاله وهي ترتدي كمامة، مشيرة إلى اهمية ارتدائها للوقاية من الفيروس.

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يذكر أن أغنية كرهني من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، والأغنية من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 62 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.