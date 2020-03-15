وجهت النجمة إليسا بعض النصائح لتوخي الحذر من الإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت إليسا فيديو لكوبليه من أغنية كرهني، لكي تحث من خلاله جمهورها ومتابعيها بعدم التقارب والسلام باليد، لتوخي الحذر من فيروس كورونا، كما ظهرتإليسا من خلاله وهي ترتدي كمامة، مشيرة إلى اهمية ارتدائها للوقاية من الفيروس.
يذكر أن أغنية كرهني من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، والأغنية من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 62 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إليسا تواجه كورونا بالأغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.