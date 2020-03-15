فيديو .. لارا إسكندر تحذر جمهورها من فيروس كورونا

نشرت الفنانة العالمية لارا اسكندر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت اسكندر من خلاله، وهي تحذر جمهورها من فيروس كورونا، قائلة: أنا لست طبيبًا ولا محترفًا ولكن لدي مسؤولية

لتشجيع الناس على القيام بالشيء الصحيح .. يرجى أيضًا التأكد دائمًا من الحصول على معلوماتك من مصادر موثوقة.

Advertisements

يذكر أن الفنانة العالمية لارا اسكندر طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الطابور، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.