فيديو.. تفاصيل خاتم خطوبة ياسمين صبري

كشف مصمم المجوهرات إبرهيم نصور تفاصيل خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري، والذي آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ظهور يد فتاة برفقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ترتدي الخاتم ذاته.

وصرح إبراهيم بأن الخاتم صنع خصيصًا لياسمين صبري، وجاء ذلك عبر

قناة ام بي سي ترينديج الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان تداول عدد من نشطاء الفيس بوك، صورة للفنانة ياسمين صبري مؤكدين ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وجاء ذلك عندما نشر أبو هشيمة صورة تجمع يديه بيد فتاة لم يتبين من هي وعلق عليها بعبارة: حبيبتي.

وعندما نشرت ياسمين فيديو ظهرت من خلاله مرتديه المجوهرات ذاتها

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التي ظهرت بها في الستوري الخاصة بأبو هشيمة.

وكانت الفنانة ياسمين صبري أدلت في تصريحات سابقة عن فتى أحلامها، والتي انطبقت بالفعل على أبو هشيمة، وهي: طويل القامة، لونه قمحي، جسمة رياضي، دقن خفيف، عيونه سوداء، شعره ناعم، هادئ، أفكاره متفتحة، حاصل على مؤهل عالي، رومانسي، شخص لا يحب الشهرة ولا يكون نجمًا، يحب الجلوس بالبيت، يهتم بمظهره ولا يتغير بعد الزواج، شخصيته قوية، مقتدر ماليًا.

وأكد فيما بعد رجل الأعمال أبو هشيمة، بأنه سيتزوج من الفنانة ياسمين صبري قريبًا، وجاء ذلك من خلال تصريحات صحفية.