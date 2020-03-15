فيديو.. أحمد حلمي يواجه كورونا بعسل أسود

نشر النجم أحمد حلمي مقطع من فيلم عسل أسود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وسخر حلمي من فيروس كورونا، قائلًا: ياجماعه بلاش خروج ولو اضطريت تخرج يبقي بلاش

Advertisements

تسلم .. وان اضطريت تسلم يبقي بلاش تبوس .. وان اضطريت تبوس اجري.

يذكر أن فيلم عسل أسود من تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي، وبطولة كل من

أحمد حلمي، إدوارد، إنعام سالوسة، يوسف داوود، لطفي لبيل، جيهان أنور، شيماء عبد القادر، عبد الله مشرف، دينا، محمد شاهين، إيمي سمير غانم، هشام إسماعيل، سعيد طرابيك، محمد علي الدين، أحمد راتب، ياسر الطوبجي، علاء زينهم، عبد الله رمضان، مروة الأزلي، هاني الصباغ، عيد أبو الحمد، طارق الأمير.