بسبب كورونا .. تامر حسني يوجه رسالة للمصريين بتوخي الحذر

وجه النجم الكبير تامر حسني رسالة إلى المصريين بتوخي الحذر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح تامر حسني، قائلًا: اخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض و مينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار و اجازه و فسح و زحمه رهيبهعادي في الاماكن العامه و مخرجين ولادهم رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي و يشتروا لوازم المنزل من دلوقتي و المقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب و الدوله لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم .. للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جداً .. بلاش خروج ارجوكم الا لو هتشتروا مخزون للبيت و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً.
يذكر أن النجم الكبير تامر حسني يواصل تصوير فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.
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