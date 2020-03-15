وزير الثقافة تطالب بصيانة المواقع الثقافية وتعقيمها لتعود للعمل بكامل طاقتها

اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة حيث اشادت بالتعاون والتنسيق التام وتكاتفهم في مواجهة موجة الطقس السيئ التي لحقت بالبلاد مؤخرا واشارت الي النجاح فى تجاوزها بأخف الاضرار ، كما شددت على ضرورة معالجة

التلفيات والأضرار البسيطة التي لحقت ببعض المنشأت في القاهرة والمحافظات مؤكدة ضرورة استثمار فترة توقف الانشطة فى اجراء عمليات الصيانة والتحديث ورفع الكفاءة لجميع المواقع الثقافية من مسارح ومتاحف وقاعات العرض وغيرها الى جانب تعقيمها وتطهير اماكن ارتياد الجماهير لتعود للعمل بكامل طاقتها عند استئناف النشاط ، ووجهت الشكر لجميع العاملين الذين قاموا بأداء دورهم بكفاءة في مواقع عملهم اثناء موجة الطقس السيئ لازالة الاضرار اولا باول جاء ذلك عقب تفقد عبد الدايم عدد من المواقع الثقافية للاطمئنان على سلامة المبانى .