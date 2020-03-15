سارة نخلة تفضّل الإنسحاب وتقول: "ربنا كبير"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​سارة نخلة​ صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة مفادها ان الإنسحاب من حياة الشخص هو افضل انتقام له اذا كان غير جديرا بالحب.

وعلّقت سارة على الصورة قائلة: "أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب، مع اي حد كان غير جدير بالحب والثقة ، ابعدي واحرميه من الضحكة الي كان بيضحكها معاكي ، من الكتف الي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك انه مفتقدك بس هو بينه و بين نفسه عارف انه خسرك".

وتابعت: "بيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هايعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة و صبرك عليه كان الف مرة بس خلاص مافيش حاجة بتدوم ، حتى مامته الي خلفته مش دايماله ، امشي ، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير و اديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي ".

وختمت: "ربنا كبير اكبر مما تتخيلي و بيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان الي راح كويس بس طلع كويس انه راح، كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان".