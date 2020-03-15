ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ​نادين ويلسون نجيم​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتفال اشخاص بعيد ميلاد قريبتها التي عادت من السفر وتخضع لحجر صحي حاليا، فأطلّ سكان المبنى الذي تسكنه على البلكون وبدأوا بمعايدتها في خطوة طريفة ومحببة.

وعلّقت نادين على الفيديو قائلة: "أحد أقاربي رجعت من السفر و عاملي حجر على حالها. اليوم مساقبة عيد ميلادها و هيك احتفلو فيها أهل المنطقة ببدارو".

ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر قريبة نادين ويلسون نجيم في الحجر الصحي..لن تصدقوا كيف احتفلوا بعيد ميلادها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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