نهال عنبر تطلب الدعاء لأختها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​نهال عنبر​ صورة لشقيقتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت من خلالها الدعاء لها لشفائها، اذ انها علّقت على الصورة قائلة: "ادعوا لي بهرة أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة".

الجدير ذكره ان عنبر تشارك في المسلسل الشامي "سوق الحرير"، وتؤدي دور الأم لعائلة مصرية مؤلفة من الوالدين وولدين، إلى جانب الممثلين السوريين سلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار ووفاء موصللي وصباح الجزائري ونادين تحسين بيك وأسعد فضة وفادي صبيح.

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