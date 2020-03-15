أريانا غراندي مصدومة وتهاجم هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت النجمة العالمية ​أريانا غراندي​ الأشخاص الذين يقللون من خطورة فيروس كورونا، قائلة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مصدومة جدًا من عدد الأشخاص الذين يقولون أن هذا ليس أمر مهم وأننا سنكون بخير، هذا تفكير أناني وخطير، ويضع كبار السن والمرضى بالكثير من الخطر، يجب أن تفكر اكثر عن الآخرين.. فورًا".

الجدير ذكره ان أريانا غراندي كانت قد حضرت مؤخرا حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي اقيم في لوس أنجلوس، وارتدت فيه فستان بتوفيع غيامباتيستا فالي.

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