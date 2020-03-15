يارا: "تقبرني ويحفظك ربّي"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها مع ابن اختها تعود للسنة الماضية، مشيرة الى انه حينها اصبحت "خالة"، متمنية له اياما جميلة.

وعلّقت يارا على الصورة عبر حسابها الخاص: "وصاروا سنة وكأنو مبارح هالصورة... ومن وقتها صرت "خالتو" لأحلى وأطيب وأهضم "جود" بالدّني العُمر كلّوووو تقبرني ويحفظك ربّي ويعطيك إيام حلوة، ويا فرحتي ملبّسينك مدريد أهلك بهالصورة أنا هيك ربّيت؟! تعبت وشقيت لنوصل لهون؟! او شكلها إمّك أو سِتّك فاهمين الموضوع غلط يا ويلكم مني بس معليه خليهم ينبسطوا شوي جماعة مدريد لساعات فقط".

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