كيف ردّ مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان نعى الفنان المصري ​مصطفى قمر​ صديقه الشاعر سامح العجمي، تلقى تعليقًا من أحد المتابعين انتقد فيه الأغاني، اذ اعتبرها تلهي الإنسان عن الصلاة قائلًا: "بص يا ‏مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش، أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها ‏وغيرك، ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم وأنا واحد منهم عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد، ‏بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي".‏

واضاف: "دي حرام شرعا، وأنت روحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد ‏كتاب الأغاني وبقيت المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه، وتمسح أغانيك الي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها ‏وتتوب أنت وكل الفرقة، بس وربنا يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين"‏.

بدوره رد مصطفى على المتابع، مشيرا الى انه فهم الدين بشكل خاطئ، قائلا: "ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك ‏كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله".‏

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