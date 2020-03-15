ليدي غاغا تتمنى مقابلة أهلها وجدتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ عن انها تحدثت مع الأطباء لتعرف كيفية وقاية نفسها من ​فيروس كورونا​، معبرة عن اشتياقها لأهلها وجدتها لكن الوباء يمنعها من رؤيتهم، وذلك بعد ما قال لها الأطباء انه يجب تجنّب كبار السن.

وكتبت ليدي غاغا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجمتاعي: "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا أن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات. اتمنى ان اقابل والديّ وجدتي ولكن لا اريد انقل لهم العدوى اذا كنت مصابة به. احبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقالت اننا سنكون بخير".

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