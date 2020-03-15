راغب علامة يرد بغضب: ما فينا ندفن أنفسنا تحت الأرض!.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من حالة الهلع التي تسيطر على لبنان هذه الفترة مع انتشار فيروس الكورونا ووصول عدد المصابين إلى حوالي 99 ووفاة 3 أشخاص، بالتزامن مع دعوات للبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط أو التجمعات، إلا أنه قد ظهر جليا أن عددا من المواطنين لا يأبهون للأزمة التي تحل على لبنان.

فقد نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الكورنيش البحري لبيروت تظهر زحمة المواطنين الذين اختاروا التمتع بالطقس الجميل وممارسة رياضة المشي، السباحة ولعب الكرة دون اعتماد أدنى الإجراءات الوقائية.

ويأتي هذا التصرف غير المسؤول لعدد من المواطنين بعد اتخاذ قرار أن العاصمة بيروت تتحضر للإقفال لمواجهة فيروس الكورونا، بعد حملة التعقيم في الأماكن العامة ودور العبادة والمؤسسات وإقفال الحدائق العامة التي نفذتها البلدية، وأكدت العديد من الأخبار المتداولة أن شرطة العاصمة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية.

وقال متابعون إن شرطة بيروت اتجهت إلى الكورنيش بعد انتشار فيديوهات التجمعات وفرقت المتواجدين.

كما نشرت فيما بعد قوى الأمن الداخلي مقطع فيديو يظهر الكورنيش البحري بعد إخلائه من المواطنين، كمحاولة للحد من الخوف الذي سيطر على عدد من الأشخاص الذين يقومون بالحجر المنزلي أملا بالحد من انتشار الفيروس.

على صعيد آخر، تحدثت العديد من الأنباء عن تواجد فنان لبناني على الكورنيش البحري يقوم بالرياضة وممارسة هواية ركوب الدراجة ما جعل عددا من الأشخاص يتجمعون حوله فرحا بتواجده بينهم.

هذه الأخبار بقيت في خانة الشائعات، إلى حين خرجت إعلامية في قناة "ال بي سي" عن صمتها لتؤكد أن السوبر ستار راغب علامة هو الفنان الذي تواجد على الكورنيش البحري إذ غردت قائلة:"كنت اتصلت امس بالفنان راغب علامة واتفقت معه على مداخلة عبر سكايب خلال برنامج نهاركم سعيد، لدعوة المواطنين الى الالتزام بالحجر المنزلي. اتصلنا بعلامة اليوم، اعتذر عن المشاركة لانه يمارس الرياضة ليتبين ان علامة كان على الكورنيش متل الناس يللي تنزهوا على الكورنيش من دون مسؤولية."

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واللافت، أن راغب أكد تواجده في هذا المكان إذ قال في تغريدة عبر تويتر: بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق !!!!! صحيح الاحتياط واجب خصوصا في الأماكن المغلقة غير المضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض !! والله اللي استحوا ماتوا !!".

ليؤكد بعد هذا الكلام انه يتواجد مع وزير الصحة السابق د. جواد خليفة. وشرح له بالتفصيل موضوع فيروس كورونا، لافتا إلى أن المطلوب "شوية فهم من بعض الناس اللي بيدّعوا الفهم" !الكورونا ينتقل باللمس والاحتكاك المباشر مع المصابين.وليس موجودا في الهواء!!" وختم كلامه بالقول: "إذا كان موجودا في الهواء فهذا يعني أنه موجود في بيوتكم !! بلا مزايدة".

كما رد الفنان اللبناني على الصورة التي تناولتها الاعلامية ندى اندراوس عزيز وأكد أن ‏‎الصورة التي نشرتها تعود للأسبوع الفائت، مؤكدا أنه كان يرتدي اليوم ملابس أخرى. وعلق بالقول :"معلوماتك غير دقيقة وفاقدة للمصداقية علماً بأني مارست رياضتي المعتادة اليوم وفي الهوا الطلق خارج منزلي ... ‎#جريمة".

كلمات راغب علامة جاءت لتبرر تصرفه الذي عرضه للانتقاد والهجوم، إذ اعتبر عدد من الأشخاص أنه كان من الداعمين للبقاء في المنزل، بخاصة أنه شخص مشهور.