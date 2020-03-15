تراند اليوم : حقيقة إصابة «مايا خليفة» بفيروس كورونا

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 15 مارس 2020 09:13 مساءً - أشعلت مايا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية، القلق بين متابعيها، خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا.
وطمأنت “مايا” الملايين من المعجبين بأن سعالها لم يكن بسبب مرضها، بعد أن تفجرت وسائل التواصل الاجتماعي بأنباء عن معاناتها من أحد أعراض فيروس كورونا.
وقالت في تغريدة إن سعالها لا علاقة له بما أثير عن إصابتها بكورونا، فيما أثارت تغريدتها تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، متمنين لها أن تكون بصحة جديدة.
يذكر أن النجمة الإباحية المعتزلة تحظى بمتابعة 3 ملايين من معجيها.
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