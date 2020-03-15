تراند اليوم : شاهد.. صافيناز تضع عصا بمؤخرتها وترقص دون ان تسقط

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 15 مارس 2020 09:13 مساءً - أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .