كتبت ياسمين التهامي في الأحد 15 مارس 2020 09:13 مساءً - أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.
وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في حفل أخير لها .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله فين فن الرقص الشرقي ااايه داا”،” شواالجمال هذ
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : شاهد.. صافيناز تضع عصا بمؤخرتها وترقص دون ان تسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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