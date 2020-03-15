شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف زكى وإيهاب فهمي ومؤمن نور اول الحاضرين في عزاء سامح العجمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد كل من الفنان أشرف زكى وإيهاب فهمي ومؤمن نور على حضور عزاء الشاعر والمنتج سامح العجمي المقام بمسجد الحامدية الشاذلية والذى توفي الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

وكتب سامح العجمى عدداً من الأغانى مثل "ليلة حبيبى" مع سميرة سعيد، و"دا اللى شاغل بالى" و"الحلو حلو" و"على كيفك" و"مين قدوا" مع إيهاب توفيق، و"حد غيرى" مع شذى و"الأيام" مع سمية، كما أنتج عدداً من الأفلام السينمائية مثل "رامى الاعتصامى" و"حظ سعيد" لأحمد عيد، و"بتوقيت القاهرة" الذى كان آخر أعمال النجم نور الشريف قبل وفاته، وفيلم "خانة اليك" الذى أنتجه عام 2016 وكان آخر إنتاجاته السينمائية.

وشهد الشهر الماضى جلسة صلح بين سامح العجمى ومصطفى قمر، لإزالة الخلافات التى نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وأدت إلى وقف التعاون فيما بينهما، واتفقا على التعاون مجدداً في أكثر من أغنية بتوقيع الملحن أشرف سالم من المقرر أن تخرج إلى النور قريبًا.