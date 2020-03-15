شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب أرابيسك بعد 17 سنة غياب: كنت متفرغ للقرآن وانتظرونى فى"بليز كلمنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الكبير حسن فؤاد في أول تصريح له بعد غياب استمر نحو 17 عاما أنه كان متفرغا طوال هذه الفترة للقرآن ويستعد حالياً للعودة للغناء من جديد.

وأوضح مطرب أرابيسك لليوم السابع أن آخر عمل فنى قدمه كان مسلسل "خان القناديل"عام 2003 ، الذى شارك فيه بالتمثيل والغناء، وبعدها قرر التفرغ لدراسة وحفظ القرآن الكريم ، قائلا:" ربنا أكرمنى وحفظت القرآن كاملاً وأخذت إجازة من معهد المعصراوى للقراءات وعملت إماماً لأحد المساجد".

وعن سبب ابتعاده بعد فترة تألقه التي شارك فيها بالتمثيل والغناء في عدد من أهم الاعمال الدرامية، ومنها مسلسل الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وأرابيسك، سعد اليتيم، قال الفنان حسن فؤاد :" مفيش سبب معين لكن تأثرت بموت عدد من أصدقائى الفنانين ومنهم عبدالله محمود وعلاء ولى الدين، وحبيت أتفرغ للقرآن حتى أننى كنت أعمل بتدريسه وكان هذا مصدر رزقى ولم اعمل في أي مجال آخر".

وعن سر قراره بالعودة بعد هذه السنوات قال فؤاد:" ناس كتير كانت بتوقفنى في الشارع وتقوللى حرام عليكم يرضى ربنا اللى بنشوفه من فن وغناء هابط وانتوا قاعدين في البيت، وتذكرت تصريح لى قلته منذ زمن لإحدى الصحف بأن سبب ظهور الأغانى الهابطة على الحجار ومحمد الحلو لأنهم كانوا ابتعدوا وقلت أعمالهم في فترة ما، وكنت أقصد أن ابتعادهم يسمح بظهور الفن والغناء الهابط".

وتابع:"لما عملت أغنية أرابيسك نجحت كل هذا النجاح وسط انتشار الأغانى الهابطة، وهو مايدل على أن مقولة الجمهور عاوز كدة مقولة خاطئة وأن الجمهور متعطش للفن الجيد"، وأكد حسن فؤاد أن دوره هو وزملائه الفنانين تغيير الواقع السيئ بتقديم الفن الجيد.

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وأشار الفنان الكبير إلى أنه يستعد للعودة بعدد من الأعمال الفنية والأغانى قائلا:" جهزت أغنية اسمها ياحبيبى بليز كلمنى، وهى غنوة خفيفة عجبت الناس ورغم عنوانها لاإلا أنها تحمل مضمون جيد، وكتبها الشاعر الجديد محمد قايد الذى كتب لى عدد من الأغانى، وهى أول لحن لى ، وتقول كلماتها: ياحبيبى بليز كلمنى ..الدنيا في غيابك مرة ياحبيبى ياقلبى يانور عينى ..موتنى بعادك 100 مرة صدقنى غيابك على عينى".

وأشار إلى أنه يحاول تغيير جلده وتقديم بعض الأغانى الخفيفة التي تتناسب مع الشباب ولكنها تحمل مضمون راق، مؤكدا أن عبدالحليم حافظ قدم جانا الهوى، وسواح، على حسب وداد قلبى، بعد أن ظهر رشدى ولاقى هذا اللون نجاحا لدى الجمهور.

وقال حسن فؤاد إنه يستعد أيضا لتقديم أغنية بعنوان "عمرى ماانكسر"، وعدد من الأدعية الدينية في رمضان، كتبها إبراهيم عبدالفتاح ولحنها محمود طلعت، ويستعد لعمل مسرحى استعراضى على مسرح الدولة، كما يجهز عمل للأطفال بعنوان" الطاووس المتعالى، قائلاً:" نفسى أعمل شغل للأطفال لأنهم البنية الأساسية للوطن، وسبق وقدمت أعمال هامة مع المخرجة الكبيرة مجيدة نجم، ومنها قصص شجرة الأسرار".











