شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لـ"الخليج 365": "مش أنا" عودة قوية لى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة حلا شيحة في أحداث فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب حوالى 14 عاما، حيث كانت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" الذى جمعها مع الراحل عامر منيب وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

حلا تراهن على هذا الفيلم بقوة وتعتبره خطوة مهمة في مشوارها الفني خاصة مشاركتها مع فنان كبير بحجم تامر حسنى، حققت أفلامه كلها نجاحا كبيرا، والتي كان آخرها "الفلوس" الذى احتل إيرادات كبيرة ويعرض حاليا في دور العرض السينمائية، واصفة إياه بأنه انسان بسيط ومتواضع وبمثابة أخ وصديق وتربطنى به علاقة صداقة قوية ومبسوطة بالتعاون معه مشيرة إلى أنها تتوقع لفيلمها الجديد بقولها "هيكسر الدنيا".









وعن دورها قالت حلا شيحة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تجسد شخصية فتاة دمها خفيف ولكن ليست كوميدية كما يعتبرها البعض، وتحمل صفات مميزة تكشفها من خلال العمل التي انتهت من نصف مشاهده بين عدد من الديكورات المخصصة بالإضافة إلى أنها عادت مؤخرا من السعودية حيث جمعتها مشاهد هناك مع عدد من أبطال العمل.

وأضافت حلا أن الفيلم سوف يفكر جمهورها بأفلامها القديمة التى قدمتها وحققت نجاح كبير ويحمل دورها العديد من المفاجآت سوف يراها الجمهور أثناء طرحه في السينمات.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الذى يراهن عليها تامر في العمل، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

ويُعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى شارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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كما تشارك حلا شيحة في ماراثون رمضان المقبل في مسلسل "دهب عيرة" وتجسد شخصية شقيقة بطلة العمل الفنانة يسرا وتقدم من خلاله دور مختلف يغير جلدها عن أعمالها السابقة وتفاجىء جمهورها به .

ويواصل حاليا ابطال العمل تصوير مشاهده حيث تجسد بطلة العمل الفنانة يسرا شخصية تمتلك مصنع ملابس ضمن احداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.





وقدمت حلا شيحة آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى وحققت من خلاله نجاح كبير والذى أعادها إلى العودة بعد غياب حوالى 14 عام، وجسدت من خلاله شخصية "صافية" التى تعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات، وتقع فى حب محمد رمضان "زلزال" .

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.