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المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ إجراءات احترازية لحماية موظفيها من الفيروس الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية موظفيها من الإصابة بفيروس COVID-19.

 

وأضاف صالح أنه بناءً على تعليمات تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه يتم تعقيم المبانى المختلفة ورفع مستوى إجراءات النظافة والسلامة وإلغاء العمل بالبصمة الإلكترونية، وتم عمل تجربة إخلاء لأحد المبانى لتمام التأكد من إجراءات الأمن والسلامة. 

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وأشار صالح إلى أن ما يتم من إجراءات بهدف حماية لموظفى المجموعة والذين يحملون مهام هامة فى مختلف الوسائل الإعلامية بالمجموعة.

وأكد صالح أن تلك الإجراءات تأتى وفقاً لقواعد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية العاملين بالمؤسسات التى تضم عمالة كبيرة.

 

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