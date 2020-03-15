شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان تيميتار الموسيقى الدولى فى المغرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أكثر من ثلاثة أشهر عن موعده الرسمي، تقرر إلغاء فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي في المغرب، الذي كان من المقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 يوليو المقبل في مدينة أغادير الساحلية.

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ويأتي هذا القرار على خلفية انتشار وباء كورونا العالمي "كوفيد 19"، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات البشرية وتجنب كافة الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية على مستوى العالم في محاولة لتقليل نسبة انتشار الفيروس، حسبما أشار إبراهيم المزند، مدير المهرجان، موضحًا أن قرار إلغاء النسخة السابعة عشرة، يأتي لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر من الجهات المسئولة في الدولة، كما يتزامن هذا القرار مع إلغاء العديد من المهرجانات الكبرى في المغرب منها مهرجان موازين إيقاعات العالم.

ويعد تيميتار أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام، ويجمع فى توليفة برنامجه السنوي بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، وقدم في نسخته الماضية أكثر من أربعين حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، وضم من قبل العديد من النجوم العرب، منهم فايا يونان وتامر حسني وعبد الحفيظ الدوزي ودنيا بطمة وكاظم الساهر والشاب خالد.