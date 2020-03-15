شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عادل: لم أتوقع حصولى على جائزة بالمهرجان الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حصولها علي أفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الثامنة والستين عن فيلم "بين بحرين"، قالت الفنانة فاطمة عادل في تصريح خاص لليوم السابع ، إنها سعيدة بهذه الجائزة التي حصلت عليها من مهرجان عريق وله تاريخ كبير مثل المهرجان الكاثوليكي.

وأضافت: أنا لم أتوقع حصولي عليها ولكن توقعاتي كانت للفيلم نفسه ، وبالفعل قد حصل الفيلم علي سبع جوائز بنفس المهرجان.

وعن دورها في الفيلم قالت فاطمة عادل: قدمت في الفيلم دور زهرة تلك الفتاة البسيطة التي لم تستكمل تعليمها ، وتزوجت في سن مبكر ، بسبب العادات والتقاليد التي تعيش فيها، وأنجبت طفلتين ، ولكن كانت دائما لديها طموح وشغف في استكمال تعليمها، حتي استغلت تعليم بناتها في تحقيق ذلك، وحاولت أن تحافظ عليهم من كل العادات الخاطئة ، مثل الزواج المبكر والختان، ولكن قامت والدتها بعمل ختان لابنتها دون علمها وتوفت بسببها ، قررت زهرة أن تستكمل تعليمها حتي أصبحت مدرسة في محو الأمية.

واسترسلت قائلة: الفيلم يعرض الكثير من المشاكل التي نتعرض لها سواء تخص المرأة أو الرجل أو المجتمع ككل ، ونحن بحاجة لمثل هذه النوعية من الأفلام لرفع الوعي لدي المجتمع .

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يذكر أن أخر أعمال فاطمة عادل ، مسرحية " أفراح القبة " التي كانت تعرض علي مسرح الشباب ، تدور أحداثها حول ممثلي فرقة مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون في كواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضي و يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية ، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدي عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.



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الجدير بالذكر أن الدورة الثامنة والستين من المهرجان الكاثوليكي كانت مهداة إلي المخرج الراحل سمير سيف تقديرا لمشواره الفني وعطاءه السينمائي ، ومنحت هذه الدورة جائزة الريادة السينمائية للفنانين عادل إمام وأشرف عبد الغفور وصلاح عبد الله ونيللي وشرين .