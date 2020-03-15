رامى جمال: أكتر 3 حاجات عليها ضغط الصيدليات والسوبر ماركت وإيفيهات سقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "سقف" للنجم رامى جمال، والذى طرحه قبل عدة أسابيع، نجاحا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشرت مجموعة كبيرة من "الكوميكس" الساخرة من الأغنية، وهو ما تواصل مع انتشار فيروس كورونا، وتحول الأمر أيضا على السوشيال ميديا إلى السخرية من الوباء والفيروس. وعلق رامى جمال عبر حسابه على "تويتر": "أكتر 3 حاجات عليهم ضغط دلوقتي الصيدليات والسوبر ماركت وانا وإيفيهات سقف.. اتعملي 2 مليون منشن بكوميكس".

رامى جمال على تويتر ونشر أيضا رامى مجموعة من "الكوميكس"، التي لها علاقة بأغنية "سقف"، والتى يظهر بها عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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