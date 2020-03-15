شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم وزوجها يخضعان لاختبار فيروس كورونا وينتظران النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة هايدى كلوم اختبار فيروس كورونا، وذلك بعدما كشفت أنها كانت مريضة فى الأيام القليلة الماضية ولا يمكنها الخضوع للاختبار، ولكن أجرت "كلوم"، قاضية برنامج اكتشاف المواهب و America Got Got Talent البالغة من العمر 46 عامًا، الاختبار وتنتظر الآن النتائج، وذلك بحسب عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها "جاست جيرد".

وكشفت هيدى كلوم أيضا أن زوجها النجم توم كوليتز أجرى أيضا الاختبار بعد عودته إلى المنزل مبكراً وشعوره بالمرض الشديد، بينما تم عزل الزوجين الآن وفى انتظار نتيجة الاختبار.



كلوم بصحبه زوجها في صورة قديمة

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا توقف أعمالهم الفنية بسبب فيروس كورونا، وكذلك عدد من المهرجانات، وأبرزها إلغاء مؤتمر ومهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذى يشارك به عدد كبير من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان " COACHELLA " الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من امس السبت وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، و جاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد و انتشار وباء فيروس كورونا .