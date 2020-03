شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى توقف تصوير أفلامها بسبب كورونا بما فيها Home Alone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزني عن توقف عمليات الإنتاج وما قبل الإنتاج لعدد من الأفلام التي كانت على خريطة إنتاجها في ٢٠٢٠ وذلك لأجل غير مسمي.

وجاءت الافلام كالتالي

“The Last Duel,”

“The Little Mermaid,”

“Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings,”

“Home Alone,”

“Nightmare Alley,”

“Peter Pan & Wendy”

“Shrunk”

الشركة كانت قد جهزت مواقع تصوير فيلم النسخة الحية حورية البحر في لندن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".