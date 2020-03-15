شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يرتدى الكمامة خوفا من كورونا فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصوريين النجم العالمي جاستن بيبر وهو يرتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا وذلك أثناء وقوفه أمام مبني طبي في بيفرلي هيلز بصحبة زوجته.

وتسبب فيروس كورونا فى إلغاء الكثير من الفعاليات الفنية بشتى أنحاء العالم، فبعد أن كان جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) يستعد لإقامة جولة غنائية ضخمة فى مايو المقبل من أجل الترويج لألبومه الغنائي الجديد "Changes"الذى حقق نجاحا مذهلا فور إطلاقه، كانت المفاجأة التى أفزعت بيبر ومحبيه عندما تم إعلان توقف أي فعاليات بالمناطق التي تحمل تجمعات كبرى مثل الاستاد فى كليفلاند وديترويت وأرلينجتون وكولومبوس وناشفيل ونقلوا إلى الساحات المحلية أصغر حجما و هو بالتأكيد ما خفضت سعة المقاعد إلى النصف بشكل أساسي .

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وحسب موقع " TMZ " جاء هذا القرار بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي تحول لكابوس للعالم كله ، بينما أشار الموقع إلى أن مبيعات التذاكر كانت ناجحة بشكل كبير.