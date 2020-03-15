شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطلب مساعدة جمهورها لاتخاذ قرار بخصوص كليبها الجديد.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المساعدة من جمهورها لاتخاذ قرار، متعلق بالكليب الجديد لها: "مش هعيش"، والذى أجلت إطلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالبت كارول سماحة جمهورها للتصويت بخصوص إطلاق الكليب أو استمرار تأجيلهن وغردت عبر تويتر: "نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد مش هعيش، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟ أو مع التأجيل ؟ ساعدوني لأخذ القرار المناسب :".



كارول سماحة

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وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة، قد أعلنت تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة مش هعيش، ولم تعلن عن موعد إطلاق الكليب الجديد، وذلك بسبب الظروف الصحية، والقلق الذي يجتاح لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت كارول في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "نظرا للظروف الصحية والقلق الذي نعيشه جميعا، سيتم تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة ‎مش هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريبا.. أتمنى على جميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا".

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة. وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده فى حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا: "على الجميع مواصلة العمل من منازلهم".

فيما قالت جمعية المصارف اللبنانية إن البنوك ستُعطل حتى 29 مارس تماشيا مع قرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا. كان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، أعلن التعبئة العامة فى البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمجلس، وعقد المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان جلسة استثنائية برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية.