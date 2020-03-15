شكرا لقرائتكم خبر عن حرصا على الحماية من الكورونا.. توقف برنامج The Late Late Show.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على برنامج " The Late Late Show " مع المذيع جيمس كوردن أنه انضم لقائمة طويلة من المسلسلات التلفزيونية التي تم إيقاف انتاجها وسط الأزمات الصحية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت يتم تصوير البرنامج في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية و ذلك حسب موقع " ديدلاين " .

فكان برنامج " The Late Late Show " الذي ينتجه CBS TV Studios تم تصوير احدي حلقاته مؤخرا بدون جمهور في الاستوديو و ذلك لحماية الجمهور.

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و علق المذيع جيمس كوردن عبر صفحته علي " تويتر " عن توقف برنامجه فكتب : " لقد حاولنا بشتي الطرق أن نستكمل تقديم البرنامج ، لكن افضل قرار آمن حتي الآن هو التوقف واتباع المزيد النصائح و الارشادات .

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم أصبحت حفلاتهم مهددة بإلإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا و من أبرز هؤلاء النجوم، هي النجمة العالمية سيلين ديون و التي من المقرر أن تحيي أربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر ؛ وفي الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول الغاء حفلاتها .