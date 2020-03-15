شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد: بدأت مشوارى بـ "اخترناك وأرابيسك" وعملت إمام مسجد فترة غيابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير حسن فؤاد إنه سيقاضى من أطلقوا شائعة وفاته والذين حققوا مكاسب من وراء هذا الخبر، وأوضح مطرب مسلسل أرابيسك الذى غاب عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما ً بعد آخر عمل قدمه وهو مسلسل "خان القناديل"عام 2003، والذى شارك فيه بالتمثيل والغناء، وبعدها قرر التفرغ لدراسة وحفظ القرآن الكريم ـ إن البعض أطلق شائعة وفاته مدعياً أنه شقيق الفنان محمد فؤاد الذى توفى نهاية عام 2008، مؤكداً أن هذه الشائعة أطلقت عن عمد وأن من أطلقها ذكر معلومات حقيقية عنه ومنها تاريخ ميلاده ومحل ميلاده وتفاصيل مشواره الفني.

وقال فؤاد:" هذه المواقع وهؤلاء الأشخاص حققوا نسب مشاهدة عالية جدا بسبب نشر الخبر"، وتابع مطرب أرابيسك متحدثا عن فترة غيابه، قائلا:"ربنا أكرمنى وحفظت القرآن كاملاً وأخذت إجازة من معهد المعصراوى للقراءات وعملت إماماً لأحد المساجد".

وتحدث حسن فؤاد عن بداياته مشيرا إلى أن الشاعر مأمون الشناوى هو الذى اكتشفه بعد تخرجه من معهد الموسيقى وقدمنى للموسيقار عمار الشريعى، مشيرا إلى أنه سمى أحد أبنائه الثلاثة باسم مأمون عرفاناً بفضل الشاعر الكبير عليه حيث رزقه الله ب" عبدالرحمن ومأمون ومجدى".

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وتابع :" قدمنى الموسيقار الكبير عمار الشريعى في أول عمل لى وهو أوبريت اخترناك، ثم اختارنى لغناء تتر مسلسل أرابيسك، واستغرق العمل فيها 3 سنوات، وكان وقتها يتربع على الحجار ومحمد الحلو على عرش أغانى تترات المسلسلات، فحققت أرابيسك نجاحا ً مذهلاً"، مشيراً إلى أنه التقى كل من بليغ حمدى وكمال الطويل وأشادا بموهبته.

وقال فؤاد الذى تألق في التمثيل والغناء خلال مشاركته في عدد من أهم الاعمال الدرامية، ومنها مسلسل الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وأرابيسك، سعد اليتيم، وغيرها :" عندما لحن الموسيقار عمار الشريعى أغنية ياعلى ياعلى ياعترة يافللى وكانت تختلف كثيرا عن أغنية أرابيسك قال لى :" أنا لبستك اسموكن في أرابيسك وهالبسك شورت وفانلة في الأغنية دى، لأنها أغنية خفيفة".

وأضاف حسن فؤاد أنه قدم الشاعر إبراهيم عبدالفتاح للموسيقار عمار الشريعى ليبدأ مشوار نجوميته ويقدم روائع الأعمال ومنها الوتد، إمام الدعاة، ويتربى في عزو ، لما الشتا يدق البيبان وغيرها.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه يستعد للعودة بعدد من الأعمال الفنية والأغانى قائلا:" جهزت أغنية اسمها ياحبيبى بليز كلمنى، وهى غنوة خفيفة عجبت الناس ورغم عنوانها إلا أنها تحمل مضمون جيد، وكتبها الشاعر الجديد محمد قايد الذى كتب لى عدد من الأغانى، وهى أول لحن لى، وأغنية بعنوان "عمرى ماانكسر"، وعدد من الأدعية الدينية في رمضان، كتبها إبراهيم عبدالفتاح ولحنها محمود طلعت، ويستعد لعمل مسرحى استعراضى على مسرح الدولة، كما يجهز عمل للأطفال بعنوان" الطاووس المتعالى".