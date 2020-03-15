شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير برنامج "America’s Got Talent" خوفا من انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف تصوير برنامج اكتشاف المواهب الشهير " America’s Got Talent " وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع العالمية و من أبرزها " بيدج سيكس " .

و كان البرنامج التلفزيوني " America’s Got Talent " و الذي نال أعلى تقييم من NBC ، حيث كان يتم يصور الاختبارات الخاصة بالمتسابقين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم الجمعة الماضي بدون جمهور ، مع طاقم العمل الأساسي فقط ، حيث كان يتواجد بمكان التصوير كل من صوفيا فيرجارا و سيمون كويل وهوي مندل و هيدي كلوم .



فريق عمل البرنامج

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم أصبحت حفلاتهم مهددة بإلإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا و من أبرز هؤلاء النجوم، هي النجمة العالمية سيلين ديون و التي من المقرر أن تحيي أربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر ؛ وفي الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40.000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول الغاء حفلاتها .